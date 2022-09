Policiais encontram mais de 2 toneladas de maconha em caminhão frigorifico

Um caminhoneiro acabou preso ontem (21), por policiais do Batalhão de Choque, após ser flagrado transportando quase duas toneladas de maconha, em meio a carga de carne, na Avenida Gury Marques, na região sul de Campo Grande. Um revolver e munições também foram encontrados no veículo.

De acordo com os militares, receberam informações anônimas de uma carreta Scania, que estava estacionado na avenida com grande quantidade de entorpecentes. Equipes do Batalhão de Choque foram até o local e descobriu em maio a caixas de carne vários sacos com tabletes de maconha. Segundo a polícia, pesados, foram totalizados 1 tonelada, 967 quilos.

Aos policiais, o motorista disse receber R$ 17 mil pelo transporte dos entorpecentes e seria a terceira vez que realizava o serviço. Ainda em depoimento, ele disse que a maconha foi transportada de Terenos até Campo Grande.

A droga foi encaminhada para Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e que a droga foi avaliada em mais de R$ 3 milhões.