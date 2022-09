Policiais encontram tabletes de maconha em malas de viagens

Um homem de 33 anos, foi preso ontem (15), transportando maconha em duas bagagens, em um veículo na MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia. Aos policiais, o condutor disse que receberia R$ 7 mil para levar os entorpecentes até o Taubaté (SP).

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização na rodovia estadual, quando policiais rodoviários (PMR) abordaram o condutor do veículo, modelo Chevrolet/Ônix de cor preta, com placas de Aquidauana.

Interrogado pelos policiais, o motorista demonstrou nervosismo, o que levantou suspeitas. Os militares abriram o porta-malas do veículo e visualizaram duas bagagens, vistoriadas e encontrados mais de 15 quilos de maconha.

Aos policiais, o motorista disse que receberia R$ 7 mil para levar a droga até o interior paulista. Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhado a Delegacia de Polícia de Brasilândia. De acordo com a polícia, o prejuízo do crime foi avaliado em R$ 202 mil.

