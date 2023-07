Policiais encontram maconha em bicicleta abandonada na MS-379

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram quase 30 kg de maconha, em uma bicicleta abandonada, na MS-379, em Laguna Carapã, a 283 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o DOF, os entorpecentes foram encontrados em uma bicicleta, que abandonada por um indivíduo, que saltou do veículo, quando deparou com a presença policial. O suspeito conseguiu fugir do bloqueio policial a pé, em meio a uma plantação, as margens da rodovia.

Fiscalizações foram realizadas na região que liga entre Dourados a Laguna Carapã, mas ninguém foi encontrado. Atrelado a bicicleta os policiais encontraram 33 tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 29 quilos do entorpecente.

O material apreendido foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.