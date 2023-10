Policiais encontram em carretas pneus contrabandeados avaliados em R$ 460 mil

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam neste final de semana, uma carga de pneus contrabandeados, avaliados em R$ 460 mil, sendo transportados em duas carretas na MS-164, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Os condutores foram encaminhados a delegacia, onde permanecem detidos e responderão pelos crimes de contrabando

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando policiais avistaram as duas carretas Scania e deram sinal de parada aos condutores. A primeira carreta de cor verde, os policiais encontraram 28 pneus novos sem as notas fiscais e teriam como destino a cidade de Uberlândia (MG). Já na segunda carreta, foram encontrados 30 pneus novos, também sem nota fiscal, e que teriam como destino a cidade Itajaí (SC).

Os condutores disseram que os veículos pertencem ao mesmo proprietário, sem dar mais detalhes. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 460 mil.

