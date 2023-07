Policiais encontram 200 kg de maconha em veículo abandonado em hotel

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam neste final de semana, mais de 200 kg de maconha, dentro de em um veículo abandonado num hotel do município de Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. O condutor do carro não foi localizado até o momento.

O veículo foi encontrado durante um patrulhamento pela cidade, quando policiais receberam informações de um veículo carregado de drogas, no pátio de um hotel em Itaquiraí.

Diante das informações, os agentes do DOF, foram até o local e depararam com um GM Vectra estacionado. Durante a inspeção, foram constatados 218,6 quilos de maconha. Nenhuma pessoa foi identificada como proprietário do automóvel.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí e o prejuízo estimado ao crime organizado foi de R$ 450 mil.

