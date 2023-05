Policiais encontram 14 toneladas de maconha em caminhão na BR-267

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontraram na madrugada de hoje (11), mais de 14 toneladas de maconha, transportados em uma carreta, na BR-267, em Nova Alvorada do Sul. Aos policiais, o motorista do veículo relatou que receberia R$ 30 mil pelo transporte dos entorpecentes até São Paulo (SP).

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais rodoviários abordaram um caminhão Iveco/Stralis. Durante a entrevista com o motorista do veículo, os policias desconfiaram do nervosismo apresentado pelo condutor durante o interrogatório.

Diante das desconfianças, os policiais solicitaram que o compartilhamento de carga fosse aberto, quando depararam com diversos fardos de maconha. Ao ser novamente questionado, o motorista confessou que o transporte dos entorpecentes e declarou que pegou a carga em Dourados.

Os agentes encaminharam o veículo a Polícia Civil de Dourados, onde foi totalizado que o condutor estava transportando 14,9 toneladas de maconha.

O motorista foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

