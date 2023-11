Policiais encontram 1,2 mil caixas de cigarros em carga de cana de açúcar

Mais de 1,2 mil caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai foram encontrados pelos agentes da Polícia Federal (PF), em um caminhão carregado com bagaço de cana-de -açúcar, na BR-163, próximo ao município de Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. O motorista, que não teve identidade revelada, foi preso em flagrante durante a ação.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização da Polícia Federal, quando avistaram um caminhão carregado de bagaço de cana-de-açúcar, que ocultava as caixas de cigarros contrabandeadas.

O motorista foi preso em flagrante pela prática do crime de contrabando e levado para a Delegacia de Polícia Federal em Naviraí/MS. O caminhão e os cigarros apreendidos foram encaminhados para a Receita Federal em Mundo Novo/MS.

Ainda de acordo com a polícia, fato semelhante ocorreu na madrugada do último dia 16 deste mês, no qual houve apreensão de 600 caixas de cigarros contrabandeados. O motorista empreendeu fuga logo após a abordagem, o caminhão foi apreendido pela Polícia Federal e os cigarros levados à Receita Federal, com apoio do Exército Brasileiro na logística.

Estas ações fazem parte das Operações Argus – que integra forças de segurança – e da Operação “Agata Fronteira Oeste II”, coordenada pelo Exército Brasileiro.

