Policiais prende abusadores e exploradores de crianças cinco bairros da Capital

Policiais do Batalhão de Choque saíram as ruas na tarde da última quinta-feira (18), em busca de acusados de exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. O balanço foi divulgado na tarde de ontem (19), quando foram anunciados a prisão de seis pessoas.

Segundo a polícia, os presos tinham mandados de prisão em aberto por crimes de abuso e estupro de meninos e meninas. Eles foram encontrados nos bairros de Nova Campo Grande, Portal Caiobá, Noroeste, Jardim Seminário e Centro.

Ainda conforme informações do Batalhão de Choque, um dos presos, havia abusado da própria sobrinha, de 2 anos.

Na última quinta-feira (18), foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil Neste dia, todas as forças policiais prepararam ações para prender pessoas que cometeram crimes contra crianças e adolescentes. A ação foi batizada Operação Caminhos Seguros.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.