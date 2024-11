Polícia vistoria em 22 imóveis suspeitos de furto de energia, polícia autua pessoas em flagrante em Deodápolis

Na manhã da útima segunda-feira (5), a operação Electrum foi deflagrada com o objetivo de combater o furto de energia elétrica e fraudes na medição de consumo em 22 imóveis suspeitos na cidade de Deodápolis.

A operação foi realizada pela Polícia Civil e contou com apoio da Perícia Criminal de Fátima do Sul e da concessionária de energia Energisa. A operação contou também com 14 equipes da Energisa e uma equipe de perícia técnica.

Residências e Comércios locais foram investigados e foram constatadas práticas de fraude e furtos de energia, populares “gatos”. Diversas pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia de Deodápolis, com algumas delas sendo autuadas em flagrante pelos crimes de furto de energia elétrica e estelionato.

Denise Simões, representante das relações institucionais da Energisa, destacou que o desvio de energia causa prejuízos significativos não só para as concessionárias, mas também para os consumidores regulares, que acabam arcando com os custos decorrentes das perdas causadas por essas fraudes. Além disso, as ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, comprometendo a qualidade do fornecimento de energia e aumentando o risco de interrupções e oscilações.

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o furto de energia é um problema de grande proporção no país, com estimativas que indicam que as fraudes representem mais de 31,5 mil gigawatts, volume que seria suficiente para abastecer grande parte do Estado de Mato Grosso do Sul.

A população pode colaborar com a operação denunciando possíveis fraudes e irregularidades por meio do número de telefone 0800 722 7272, disponibilizado pela Energisa.

