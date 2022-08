Polícia resgata adolescentes que eram forçadas à prostituição

Duas adolescentes, de 12 e 16 anos, foram resgatadas pela Polícia Nacional do Paraguai, em Pedro Juan Cabellero. A ação contou com o apoio do Conselho Tutelar Municipal da cidade. Segundo denúncias, elas estariam sofrendo maus-tratos e abuso sexual na região central da cidade que faz fronteira com Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

As adolescentes foram levadas a sua comunidade, entretanto, após alguns dias, o Conselho recolheu as jovens, uma vez que elas estariam sofrendo maus-tratos das lideranças da comunidade e também dos próprios familiares.

“Verificamos que uma delas, de 12 anos, estava sendo maltratada pelos próprios parentes e outros membros da comunidade”, disse ao site ABC Color, a defensora da Criança e do Adolescente, advogada Roselí Echeguren.

Dentro da comunidade, uma das meninas estava sendo punida por se prostituir. Membros cortaram seu cabelo, além dela ter marcas de agressões.

No momento, as adolescentes estão recebendo apoio psicológico enquanto aguarda uma decisão.

