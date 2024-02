Polícia recupera moto roubada em residência e resgata animais que eram maltratados

Na última quinta-feira (22), a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã registrou um boletim de ocorrência sobre o furto de uma motocicleta no centro da cidade. Após receber a denúncia, os investigadores iniciaram imediatamente as buscas para recuperar o veículo. As informações indicavam que a motocicleta poderia estar em uma residência na região conhecida como Favelinha.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram diversos animais em condições precárias no quintal da residência, juntamente com parte da placa de uma motocicleta de origem paraguaia. Ao adentrar a propriedade, identificaram um indivíduo envolvido na adulteração dos sinais identificadores da motocicleta, possivelmente com o objetivo de vendê-la posteriormente.

Durante a operação, a dona da casa chegou, alegando ser a responsável pelos animais. Além da motocicleta recuperada, cinco animais foram resgatados em estado deplorável, incluindo três gatos e dois cachorros, todos sujeitos a condições precárias.

Diante dos fatos, o homem será investigado por adulteração dos sinais identificadores de veículo, enquanto a proprietária da residência responderá por maus-tratos aos animais. A intervenção policial resultou não apenas na recuperação do veículo roubado, mas também no resgate dos animais, que serão encaminhados para adoção responsável.

