Polícia recolhe panfletos com conteúdos caluniosos contra Adriane Lopes

Agentes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) apreenderam, no início da tarde deste sábado (26), material calunioso contra a prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes.

Segundo informações do boletim de ocorrência do caso, policiais realizavam diligências no bairro Jardim Leblon na Capital, quando visualizaram uma aglomeração de pessoas em uma avenida. Diante disso, foi realizada uma abordagem para averiguação.

No local foram encontrados três pacotes com panfletos de conteúdo calunioso a candidata. Após questionamentos, foi identificado dois responsáveis pelo material.

À polícia, os responsáveis afirmaram não ter conhecimento da proibição de circulação daquele tipo de conteúdo.

Considerando o conteúdo do material, os pacotes foram apreendidos e encaminhados para a delegacia especializada. Posteriormente, deverá ser entregue para a Polícia Federal. O caso será investigado, considerando a possibilidade de crime eleitoral.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram