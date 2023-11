Polícia realiza varredura em celas à procura de indícios sobre assassinato de ex-diretor penitenciário

A Polícia Nacional do Paraguai realizou, nesta quarta-feira (29), uma operação em cinco penitenciárias do país, buscando pistas sobre os mandantes do assassinato do ex-diretor de Estabelecimentos Penitenciários, Domingo Bazán Rojas, ocorrido em 23 deste mês. As buscas abrangeram os presídios de Concepción, Coronel Oviedo, Encarnación, Misiones e Pedro Juan Caballero, esta última cidade vizinha a Ponta Porã (MS).

Domingo Bazán Rojas, ex-diretor do presídio de Pedro Juan Caballero, foi morto por dois pistoleiros em uma estrada de Concepción. Armado, Rojas trocou tiros com os criminosos, tentou fugir a pé, mas foi alcançado e executado.

A operação concentrou-se em celas ocupadas por membros da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), apontada como possível mentora do assassinato. As celas de Ever Gustavo Romero Colman e Márcio Gayoso, conhecido como “Calonga”, foram vistoriadas. Gayoso é apontado como secretário do narcotraficante Levi Adriani Felício. Durante a operação, foram recolhidos celulares, chips de telefone e documentos, conforme fontes policiais.