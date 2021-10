Admir Acosta, 54, foi morto atropelado e esfaqueado na noite de terça-feira (12) na rua Rio Grande do Norte, em Corumbá, a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a esposa de Admir testemunhou o momento que o marido foi assassinado. De acordo com ela, o suspeito se aproximou dentro de um carro e atropelou seu marido. Em seguida, o motorista desceu do veículo e finalizou Admir com uma facada no pescoço.