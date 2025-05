Polícia prende quatro por extorsão e ameaça em Batayporã; grupo agia como “tribunal do crime”

Quatro pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (13), por suspeita de envolvimento com um grupo criminoso que praticava extorsão por meio de ameaças. A operação foi realizada em Batayporã, distante 309 quilômetros de Campo Grande, pela Polícia Civil local, após denúncia de intimidações a moradores da cidade.

De acordo com os investigadores, as três vítimas passaram a ser ameaçadas após serem acusadas pelo grupo de receptar um celular furtado no último fim de semana. Mesmo com o aparelho já devolvido ao dono, os suspeitos seguiram exigindo benefícios e coagindo os envolvidos.

As intimidações começaram por meio de mensagens e chamadas no WhatsApp, feitas por um homem e uma mulher. No entanto, a situação se agravou quando três dos suspeitos foram até a casa das vítimas e reforçaram as ameaças pessoalmente.

Com base nas informações repassadas, a Polícia Civil rapidamente identificou os envolvidos e efetuou a prisão dos quatro suspeitos, incluindo a mulher que teria participado da abordagem virtual por videochamada.

Todos foram autuados pelos crimes de extorsão qualificada e por associação criminosa. A delegacia representou à Justiça pela conversão das prisões em preventivas. O inquérito será concluído nos próximos dez dias.