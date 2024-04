Polícia prende homem que matou esposa asfixiada em Fátima do Sul

No início da semana, uma mulher de 49 anos foi encontrada morta, asfixiada pelo marido em sua residência no Distrito de Culturama, em Fátima do Sul. No mesmo dia, o autor foi preso com apoio da Polícia Militar e agora aguarda audiência de custódia.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, tomou conhecimento do fato e foi constatado que a vítima não possuía medida protetiva de urgência e nunca procurou a Delegacia para registrar qualquer ocorrência.

A vítima foi encontrada morta no quarto com um travesseiro sobre o rosto e a residência estava repleta de vestígios de sangue. A perícia foi acionada e, no entanto, não identificou lesões aparentes na mulher.

As investigações indicam que o sangue espalhado pela casa pertence ao suposto autor do crime, o esposo da vítima, um homem de 52 anos que teria tentado suicídio.

Após efetuadas diligências, as investigações indicam ainda que a mulher foi morta na terça-feira, tendo o autor do crime passado a noite na residência com a vítima já sem vida.

Somente na noite da quarta-feira populares desconfiaram de que havia algo errado e acionaram a polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul.

