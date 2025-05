Polícia prende homem por estupro de vulnerável em Dourados

No momento da prisão, o suspeito foi flagrado tirando a roupa da outra filha de sua convivente

Na manhã desta terça-feira (27), um homem foi de 29 anos foi preso pelo crime de esturpo de vulnerável na cidade de Dourados. O suspeito é acusado de abusar sexualmente a enteada dele, de 9 anos de idade.

A Polícia Civil requisitou medidas protetivas de urgência, após o conhecimento dos fatos para impedir que o autor se aproximasse da vítima e também representou pela prisão preventiva do indivíduo.

No momento da prisão, cumprida hoje (27), a polícia divulgou que o homem descumpriu a ordem judicial de afastamento e foi flagrado tirando a roupa da outra filha de sua convivente, de apenas 3 anos de idade.

O homem acabou preso pela polícia. A prisão foi realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Dourados.

