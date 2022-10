Polícia prende em flagrante autor de roubo e estupro contra estudante

Um homem suspeito de roubar e estuprar um estudante, de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite de ontem (19). O caso aconteceu na cidade de Jardim, a 265 km de Campo Grande.

A equipe de plantão, uma vez acionada, prontamente identificou o autor a partir das características pessoais fornecidas pela vítima, confrontadas com banco de dados policial. Foram feitas buscas pela cidade e na noite de ontem ele foi localizado e preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a formalização do procedimento.

O caso

Um jovem, de 25 anos, teve o celular roubado e foi vítima de abuso sexual na noite de terça-feira (18). O rapaz havia saído da universidade na região do Jardim Panorama.

O criminoso afirmava carregar uma arma de fogo na mochila. Dessa forma, obrigou a vítima a ter relações sexuais com ele. Em seguida, o indivíduo ainda roubou o celular e o carregador do estudante.

Após o ocorrido a vítima denunciou o caso na delegacia. O caso foi registrado como roubo e estupro.

