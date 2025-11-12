Polícia paraguaia fecha ponto de drogas disfarçado de lanchonete em Pedro Juan Caballero

A Polícia Nacional do Paraguai apreendeu um fuzil, drogas e prendeu três homens nessa terça-feira (11) durante o cumprimento de mandado em um ponto de venda de comidas rápidas que servia como fachada para o tráfico em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Segundo as investigações, o grupo usava códigos para identificar os pedidos de entorpecentes e evitar a descoberta pelas autoridades.

O comércio funcionava em uma casa na esquina das ruas Cedro, Naciones Unidas e Juan B. Gill, no bairro San Juan Neuman. De acordo com os agentes do Departamento Antinarcóticos, o local fazia entregas por aplicativo e atendia clientes tanto com refeições quanto com porções de droga. Durante a ação, foram encontradas cocaína, maconha e armas de fabricação caseira escondidas no imóvel.

Ao todo, os policiais apreenderam 1,06 quilo de cocaína, quantidade suficiente para cerca de 5 mil porções, e 136,9 gramas de maconha. Também foram recolhidos um fuzil artesanal, uma pistola calibre 22, um carregador com 20 projéteis e 24 munições calibre 9 milímetros. Uma motocicleta sem placa, utilizada para as entregas, foi levada como prova.

Os suspeitos foram identificados como Marcos Ramón Rodríguez Valiente, de 23 anos, Elizandro Fernández Florenciañez e Kevin David Chamorro Laki. Eles foram encaminhados ao Departamento Antinarcóticos e colocados à disposição do Ministério Público. O caso é acompanhado pelo promotor antidrogas Celso René Morales. Conforme as autoridades paraguaias, a investigação começou após denúncias sobre o uso de estabelecimentos comerciais como fachada para o tráfico na região de fronteira, uma das principais rotas de escoamento de cocaína entre o Paraguai e o Brasil.

