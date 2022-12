Polícia Militar realiza simulação de ataque “novo cangaço”

O BOPE (Batalhão de Operação Policiais Especiais) da PMMS, realizou na última quarta-feira (30) uma simulação de ataque “novo cangaço”, um termo usado para a ação de criminosos fortemente armados que assaltam instituições bancárias ou empresas.

O evento contou com a participação de profissionais de outras forças de segurança pública, dentre elas, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal. O simulado foi realizado em frente a uma empresa de transporte de valores localizada na região norte da cidade de Dourados.

Atores se passaram por bandidos fortemente armados com armamento de grosso calibre, usando munição não letal, simularam um roubo a tal empresa. Para o fato parecer o mais real possível, várias pessoas foram feitas de reféns, sendo obrigadas a deitarem no chão, e a todo momento foram ameaçadas. Exatamente como os bandidos que aplicam este tipo de crime fazem.

Plano este que engloba todas as forças de segurança pública presentes em nosso Estado, cada uma com uma função específica e muito bem definida, a fim de que seja combatido este tipo de crime. Durante a simulação foi acionado este plano de defesa, sendo que todos os policiais militares, mesmo aqueles que estavam de folga, foram acionados e deslocaram o mais rapidamente possível para os pontos de bloqueio, previamente combinados.

Novo cangaço ou domínio de cidades

Novo cangaço é um termo usado para a ação de criminosos fortemente armados que assaltam instituições ou empresas de valores, este nome se dá pela semelhança com o grupo de lampião que agia no início do século passado.

