Polícia Militar faz prévia do OCOP em operação neste fim de semana

A Policia Militar de Dourados, através do 3º Batalhão e da 9ª Companhia Independente de Policia Militar, instalados na cidade e responsáveis pelo policiamento em toda a área urbana da cidade, farão uma grande operação piloto durante o final de semana em Dourados.

A proposta é viabilizar e pulverizar em toda a área, grande quantidade de viaturas e patrulhamento ostensivo, visando inibir ações criminais e atender toda a demanda emergencial 190 sob gestão do CIOPS (Centro Integrado de Operações de Segurança). A princípio, o planejamento visa fazer uma prévia do que seria o OCOP (Programa de Obtenção de Capacidade Operacional Plena) já implantado na capital do Estado. Em Dourados, o projeto foi inicialmente planejado para a divisão da cidade em 12 áreas, com pelo menos uma viatura policial em cada uma delas.

O projeto implantado na capital, Campo Grande, já vem colhendo bons frutos e motivou o comando do 3º Batalhão a promover este projeto piloto visando a redução estatística de alguns crimes e promover policiamento ostensivo de qualidade, atendendo toda a demanda despachada pelo CIOPS.

Orientação PM

Através de sua assessoria de comunicação social, a PM orienta a comunidade que em caso de contravenções de perturbação do trabalho ou sossego alheio, a vítima seja qualificada, ou seja, que se identifique para que os procedimentos que forem realizados pela Policia Militar possam ter como resolução um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência).

Inicialmente, o projeto piloto terá 12 equipes operacionais e ainda a cobertura especializada do GETAM (Grupamento Tático Motorizado) e do Pelotão de Força Tática do 3º Batalhão da PM, para ocorrências de maior complexidade ou apoio.

O planejamento prevê também ações durante a semana em dias de maior fluxo de ocorrências como de roubo, furto e acidentes de trânsito. A meta é atingir plenamente o atendimento de todas as demandas emergências da comunidade geradas via 190 CIOPS.