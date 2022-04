Polícia Militar conclui a primeira etapa da Operação “Campo mais seguro”

A Polícia Militar finalizou ontem (9), a primeira etapa da Operação “Campo mais seguro”, com intensificação do policiamento ostensivo preventivo e repressivo na área rural de toda a região leste e nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.

A Operação difundida na quinta-feira (7) em Três Lagoas, é o início de um ciclo de operações que percorrerá todo o Estado, e tem por finalidade coibir e combater os delitos na zona rural, com ênfase para o abigeato e os furtos de implementos e de maquinários agrícolas.

Foram abarcadas pela operação a área rural das 23 cidades, sob circunscrição do CPA-2 (Água Clara, Alcinópolis, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Bataguassu, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora e Três Lagoas).

Nestes dois dias da Operação foram 379 propriedades rurais visitadas, sendo Fazendas, Sítios, Chácaras, Ranchos e Assentamentos, como por exemplo, podemos citar as regiões do Alto Santana em Paranaíba, Arapuá e Alto Sucuriú em Três Lagoas, Distrito de Areado e Assentamentos Campinário, Itaqui e Patativa em São Gabriel do Oeste-MS, Assentamentos Avaré e Mutum em Ribas do Rio Pardo-MS, dentre outros.

No total foram 314 veículos abordados, 556 pessoas abordadas, sendo um indivíduo autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, transportando espécimes de peixes inferiores aos tamanhos permitidos juntamente com equipamentos de pesca de uso proibido.