Polícia Militar apreende contrabando avaliado em R$ 213 mil em MS

Equipe da Base Operacional da PMR (Polícia Militar Rodoviária) de Ponta Porã, no interior de Mato Grosso do Sul, prendeu na manhã de ontem (1), um homem que transportava uma carga de contrabando e descaminho em um veículo Toyota Hilux. O prejuízo estimado do crime é R$ 213.000,00.

A apreensão ocorreu durante a Operação Fronteira, os policiais abordaram o veículo e identificaram que no banco de trás do veículo havia um compartimento escondido, com 67 aparelhos de smartphone homiziados, além de 70 cigarros eletrônicos, 4 caixas de memória HD, e 1 relógio.

Após a abordagem o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para Polícia Federal, junto ao veículo e a mercadoria apreendida.

Confira o vídeo: