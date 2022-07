Polícia Militar Ambiental de Corumbá realiza palestra para produtores rurais do município

A Polícia Militar Ambiental realizou palestras para produtores rurais de Corumbá. O evento aconteceu ontem (21), no Sindicato Rural de Corumbá, localizado no centro da cidade. O objetivo era minimizar os problemas ambientais no campo, por meio de orientação aos produtores rurais. O tema principal foi relativo às normas legais para o desenvolvimento de atividades que envolvam alterações ambientais nas propriedades.

Outro ponto importante da palestra foi sobre prevenção de focos de incêndios. A queimada controlada está proibida no Estado de Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro de 2022, inclusive, com suspensão de autorizações concedidas anteriormente, e a difusão da Revista Informativa do Produtor, que resume a base informativa legal para as atividades rurais principais desenvolvidas no dia-dia nas propriedades.

Revista do produtor

A revista foi realizada em parceria com o Sindicato Rural de Campo Grande, o qual também será fundamental na divulgação, para que o material chegue a todos os produtores rurais. Ela resume a base informativa legal para as atividades rurais principais desenvolvidas no dia-dia nas propriedades, sejam elas, pequenas médias ou grandes, com passo-a-passo para a obtenção das licenças e autorizações, que são a base para o planejamento ambiental e, consequentemente, a minimização dos impactos.

Em resumo o conteúdo descreve as normas e os aspectos técnicos e de como fazer as atividades de forma legalizada. São elas: as áreas protegidas de preservação permanente, reserva legal e Unidades de Conservação, licenciamentos de desmatamentos e outras atividades junto ao sistema do órgão ambiental.

Além disso, a revista da Polícia Militar Ambiental trata também de outras questões, como quais atividades são isentas do licenciamento ambiental, sobre queimadas e incêndios, tudo sobre agrotóxicos, áreas de abastecimentos de combustíveis nas propriedades e lavagem de máquinas e disposição de resíduos sólidos.

