Polícia lança ebook com orientações de combate aos crimes cibernéticos

A DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente) lançou ontem (2) o ebook “Ameaças Digitais: proteja seus filhos dos perigos da internet” de forma gratuita para a população. O objetivo é proteger crianças e adolescentes dos perigos existentes na internet.

O livro digital, de autoria da delegada Anne Karine Sanches Trevizan Duarte e dos investigadores Anderson Antônio Alves Corrêa, Jeferson da Silva Maidana e Juliana Kasai Loureiro de Souza, traz informações sobre os tipos de crimes cibernéticos, jogos online, Deep e Dark Web, entre outros assuntos importantes, como de que forma os pais e responsáveis podem acompanhar o que seus tutelados acessam na rede mundial de computadores.

“Vivemos em uma era digital onde a tecnologia molda a maneira como interagimos, aprendemos e nos relacionamos. Crianças e adolescentes estão entre os grupos mais imersos nesse ambiente tecnológico, explorando a vastidão da internet, conectando-se com seus amigos e expandindo seus horizontes de conhecimento. No entanto, juntamente com os benefícios proporcionados pela era digital, também surgem os desafios e perigos inerentes a esse novo mundo virtual”, diz trecho do livro.

Dentre as informações do livro estão explicação sobre as ‘camadas’ da internet’, o que são os crimes cibernéticos, tipos de crimes como Cyberbullyng e Grooming, perigos e medidas de segurança a cerca de jogos online, como proteger crianças e adolescentes e recursos de proteção, como controle parental e controle de privacidade.

O ebook pode ser baixado gratuitamente aqui.