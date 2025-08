Polícia investiga morte de homem durante relação sexual em Caarapó

A Polícia Civil de Caarapó, cidade localizada a 273 quilômetros de Campo Grande, está investigando a morte de um homem, de 30 anos, que pode ter sofrido um infarto durante relação sexual. O caso ocorreu na aldeia Te’yikuê.

Segundo informações do site local Caarapó News, a morte aconteceu na última quarta-feira (30), mas o caso só veio a tona na sexta-feira (1°).

Conforme ainda o portal, o rapaz foi encontrado com as calças abaixadas, em uma posição que sugere possível atividade sexual no momento da morte.

Como não foram encontradas lesões ou sinais de violência no corpo, a principal suspeita é que a vítima tenha sofrido um infarto no momento do ato sexual.

A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia para confirmar a causa da morte.