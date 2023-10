Polícia Federal e Senad encontram 2 toneladas de maconha em depósitos da fronteira

Agentes da Polícia Federal em conjunto com a Secretária Nacional Antidrogas (Senad) aprenderam na tarde de ontem (27), duas toneladas de maconha em depósitos no município de Ponta Porã, cidade que faz fronteira seca com Pedro Juan Caballero (PY).

Segundo a PF, a Operação Fronteira Segura teve objetivo de desarticular o tráfico de drogas na Linha Internacional entre Brasil e Paraguai Na última operação os policiais encontraram mais de quatro toneladas em dois depósitos na região.

Ainda conforme a linha de investigações, a Polícia Federal obteve informações após troca de dados com a Senad, sobre a localização de grades depósitos de armazenamento e distribuição da droga na cidade de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay, no Paraguai.

No local, os agentes da Senad encontraram 2.337 kg de maconha, embalada, além de outros apetrechos utilizados para a preparação e distribuição do entorpecente.

As Operações Fronteira Segura são uma estratégia de atuação conjunta entre a Polícia Federal e a Senad/Paraguai e têm como objetivo a contínua desarticulação de organizações criminosas transnacionais por meio da atuação célere e da troca de informações entre as forças policiais de ambos os países.

