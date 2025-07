Polícia Federal deflagra operação contra abuso sexual infantil em Naviraí

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) a Operação Anjos do Conesul III, no município de Naviraí, região sul de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de reprimir o compartilhamento e o armazenamento de imagens de abuso sexual infantil na internet.

Durante as investigações, os agentes identificaram um indivíduo que compartilhava fotos e vídeos contendo material de abuso sexual infantojuvenil com outros usuários em diversos países, utilizando plataformas virtuais e redes sociais para disseminar os conteúdos ilegais.

A operação resultou no cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão na residência do suspeito. No local, a Polícia Federal apreendeu equipamentos eletrônicos, que agora serão analisados por meio de perícia técnica.

De acordo com a corporação, o investigado poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, como compartilhamento e armazenamento de material contendo imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes, cujas penas somadas podem ultrapassar 10 anos de prisão.

A operação faz parte de um esforço contínuo da PF no combate à exploração sexual infantil na internet, com o apoio de órgãos nacionais e internacionais. O nome “Anjos do Conesul” faz referência à proteção da infância e à atuação da polícia na região sul do Estado, conhecida como Conesul.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos na rede criminosa.

