Polícia Federal cumpre mandados contra operador financeiro suspeito de fraudes no INSS

Veículos encontrados no local teriam sido adquiridos com recursos de fraude pelo operador financeiro

Na manhã desta quarta-feira (14) dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PF (Polícia Federal) na cidade de Presidente Prudente no estado de São Paulo.

A ação policial aconteceu durante a Operação Sem Desconto, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

O objetivo desta fase da operação é constatar se um operador financeiro ligado a uma das entidades investigadas adquiriu veículos de alto valor com recursos oriundos da fraude aos aposentados. Na residência foram encontrados vários veículos.

Os mandados judiciais foram autorizados pela 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

