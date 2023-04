Polícia Federal apreende uma tonelada de maconha em posto clandestino

Agentes da Polícia Federal (PF), encontraram uma tonelada de maconha, em um posto clandestino, localizado próximo ao Rio Paraná, na divisão com o Estado do Paraná. A apreensão aconteceu no município de Itaquiraí, a 340 quilômetros de Campo Grande, e até o momento não há informações sobre prisões.

Segundo a PF, a maconha foi encontrada em um porto clandestino existentes ao longo do Rio Paraná. Ninguém foi encontrado até o momento.

