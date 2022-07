Polícia Federal apreende drogas no Aeroporto de Campo Grande

Uma mulher, de São Luiz/MA, foi presa no aeroporto de Campo Grande pela Polícia Federal. Ela tentava embarcar para o norte do país com aproximadamente 14 kg de maconha na bagagem.

A segurança do aeroporto havia notado um comportamento suspeito em relação a ela. Após averiguações na bagagem, foram encontradas as porções do entorpecente.

Horas depois, uma jovem de Taboão da Serra/SP, residente em Salvador/BA, também foi presa pela Polícia Federal na tentativa de embarcar para cidade do nordeste brasileiro, portando duas malas com entorpecente, totalizando mais de 30 kg de maconha.

Ambas responderão por tráfico de drogas, com penas que variam de 5 a 15 anos de prisão, além da multa, conforme o que prescreve o art. 33 da Lei 11.343/2006 – Lei Antidrogas.

