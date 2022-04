Polícia Federal apreende 210 kg de pasta base de cocaína escondida em aparelhos de ar-condicionado

A Polícia Federal apreendeu ontem (6), 210 quilos de pasta base de cocaína em um ônibus de viagem que fazlia linha Corumbá – Campo Grande. A drogas estava escondida dentro de caixas com aparelhos de ar-condicionado.

Segundo informações da polícia, a equipe realizava um procedimento padrão de fiscalização na fronteira, quando os policiais abordaram o ônibus de viagem.

Ao fiscalizar as bagagens do ônibus, foram encontradas caixas com aparelhos de ar-condicionado que apresentavam peso muito acima do normal.

Ao verificarem os itens, os policiais constataram vários tabletes dentro dos aparelhos. Toda a droga foi retirada do ônibus e apreendida pela Policia Federal.