Polícia estoura “bunker” com drogas e prende homem por tráfico e porte ilegal de arma de fogo

Na manhã desta segunda-feira, (08), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bataguassu, descobriu e estourou um bunker de drogas e prendeu um homem de 27 anos por tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi conduzida pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Bataquassu. No local, foram apreendidos 44 kg de maconha, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .22 e diversas munições de calibres variados, incluindo munições de uso permitido e restrito.

A ação foi resultado de trabalho investigativo, que localizou o endereço em um assentamento próximo à cidade e representou pela busca domiciliar. A operação também contou com a participação de Policiais Civis do Núcleo Regional de Inteligência de Bataguassu e da Unidade Regional de Perícias de Bataguassu.

O crime de tráfico de drogas é considerado hediondo e prevê penas de 5 a 15 anos de reclusão. O homem preso já estava cumprindo pena e, após os trâmites legais, será encaminhado ao sistema penitenciário, para continuar a cumprir suas condenações anteriores.

O prejuízo estimado para o crime organizado é de aproximadamente R$ 70 mil. O inquérito policial será finalizado no prazo legal e encaminhado ao Ministério Público para as medidas de persecução criminal cabíveis.

Com Informações PC/MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: