Polícia espera prender mulheres do “Boa noite, cinderela” após fazer contato com advogados

Na manhã desta sexta-feira (12), a DERF ( Delegacia especializada de roubos e furtos ) realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre a investigação sobre a desarticulação do grupo que realizava o golpe do ” Boa noite, cinderela” e roubava as vítimas.

A quadrilha era composta por quatro pessoas, dois homens responsáveis pela lavagem de dinheiro e as duas mulheres por seduzir a vítima, o modus operandi era o mesmo com as três vítimas a mulher mais velha abordava a vítima falando que a mais jovem estava interessada nele e começavam a beber cerveja juntos e o homem a partir disso começava a perder os sentidos.

Até o momento apenas os dois homens ambos de 28 anos, foram presos. Em abril deste ano, um dos integrantes, R.O.R., foi preso em flagrante pela DERF, por receptação, por ter comprado uma moto que havia sido furtada no dia (05)de abril, , em frente à UPA Tiradentes. A prisão ocorreu logo após ele utilizar o cartão de uma das vítimas, para pagar o conserto da motocicleta, em uma oficina no Bairro Jardim Campo Alto. Pouco tempo depois, ele foi colocado em liberdade provisória.

Uma vez identificados os integrantes da associação criminosa, a DERF representou ao Poder Judiciário pela decretação das prisões preventivas, na última quarta-feira (10), os policiais civis prenderam R.O.R. e L.D.S.Q., que já respondem criminalmente por crimes de roubo majorado, receptação e outros.

O Dr. Jackson Frederico Vale conta que os advogados já entraram em contato com eles, mas ainda não indícios de que vão se integrar. “ Nos já percebemos que não há interesse delas em ser apresentadas as autoridades até o presente momento, porque já recebemos a visita dos advogados delas. E em breve acreditamos que vamos conseguir prendê-las. “, concluiu.

Jackson Vale pontua que há chances dos medicamentos usados para sedar as vítimas terem sido adquirido pela jovem que estagiava na área da enfermagem.

Mãe e filha, não foram encontradas, sendo então consideradas foragidas. Conforme as investigações, ambas foram formalmente reconhecidas pelas vítimas, bem como foram flagradas por câmeras de segurança de uma loja de roupas, enquanto faziam compras, via PIX, com o celular subtraído no golpe.

Eliane Ajala, tem passagem pela polícia por roubo. Inclusive estava em liberdade condicional por roubos, já a Edilene Ajala tem por crimes contra o patrimônio.

Trajetória do crime

O primeiro caso foi registrado em Abril na expogrande, o segundo na saída de um baile e o último na saída de um bar. Uma das vítimas que procurou as autoridades teve um prejuízo de mais de R$ 25.000,00. Os crimes ocorreram em um espaço de tempo de 10 dias.

