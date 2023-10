Policia elabora cartilha com tipos de golpes praticados

Fruto de uma entrevista a Polícia Civil, por intermédio do Delegado Marcílio Ferreira, da 1ª Delegacia de Três Lagoas e Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação (ASSERICOM), elaborou uma cartilha com informações importantíssimas sobre os principais tipos de golpe.

Dentre alguns golpes muito aplicados estão:

“Golpe do falso perfil do whatsapp em que o golpista usado nome e imagem da vítima, mas com número de telefone diferente. A intenção é que familiares e amigos caiam no golpe de transferências de pix ou depósitos solicitados.

Outro golpe praticado na “praça” é do falso boleto que através do link suspeito u quando a vitima necessita de renegociação de dívida, seja por banco ou empresas de venda com aplicativo online, recebe boleto falso e realiza pagamento. A policia emite o alerta para que se acerquem de cuidados.

Ligação de banco se passando por gerente da conta também é um velho golpe que a instituições bancárias alertam não fazer este tipo de contato.

Venda através das redes sociais que após a negociação bloqueia a vítima e nunca entrega o objeto também é alertado pelos policiais.

Chantagens da falsa paquera ou sextorsão também evoluem para cunho íntimo e a vitima acaba mandando fotos íntimas e depois termina sendo ameaçada e chantageada em ter suas fotos expostas.

A policia alerta para que na dúvida vá em sua agência bancária em caso de contatos telefônicos, que testem produtos antes da compra finalizada dentre outros.

