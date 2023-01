Polícia é acionada após idosa manter neta em cárcere privado

Uma jovem, entrou em contato com o pai de 42 anos, pedindo ajuda na noite de ontem (11), relatando ameaças de sua avó, uma idosa de 70 anos, que estaria presa na casa dela, numa residência no Jardim Columbia, em Campo Grande. A vítima relatou aos policiais que estava em conflito com a avó, sendo proibida de deixar a casa com o seu bebê de um ano e 9 meses.

Conforme o boletim de ocorrência, a ligação ocorreu por volta das 19h. Segundo o depoimento da jovem, a sua avó entrou em conflito com ela, a proibindo de sair da residência com o seu filho, mantida em cárcere privado. Após a ligação, o pai da jovem chegou no local e também foi agredido com socos e chutes, causando lesões no rosto.

Equipes da Polícia Militar foram acionados e ao chegar no local, ouviu relatos da jovem que apenas queria sair da casa.

O caso foi registrado como cárcere privado, sequestro, ameaça e lesão corporal.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.