Polícia divulga cartaz de procurado por feminicídio em Costa Rica

A Polícia Civil divulgou neste domingo (29) um cartaz de procurado para localizar Juliano Pinheiro Oliveira, de 40 anos, suspeito de matar Rose Antônia de Paula, de 41 anos, em Costa Rica, município a 326 quilômetros de Campo Grande.

O corpo da vítima foi encontrado na manhã de sábado (28) dentro da quitinete onde o suspeito morava. O crime, no entanto, teria ocorrido na noite de sexta-feira (27). Segundo a polícia, Juliano foi visto fugindo do local por volta das 21h, cerca de uma hora após ter chegado com Rose. Ele teria saído em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, com placa de Costa Rica.

No interior do imóvel, a perícia localizou o facão usado no crime, além de outros vestígios que seguem em análise. Também foram encontrados sobre a cama os documentos de identificação das duas partes: o RG de Rose e a CNH de Juliano.

Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser repassadas à Delegacia de Costa Rica pelo telefone (67) 3247-6500. O sigilo das denúncias é garantido.