Polícia de MS procura suspeito de sequestro e morte de mulher no Paraguai

Indiíviduo estava em Sidrolândia conforme emitido pelo sinal de celular

O brasileiro Dilson Ramón Frete Galeano, suspeito de sequestrar e matar a ex-companheira de nacionalidade paraguaia Dahiana Ferreira Bobadilla, de 24 anos, passou a ser procurado pela polícia civil de Mato Grosso do Sul. O caso foi registrado na delegacia de Bela Vista.

Segundo o site paraguaio, Última Hora, o celular do suspeito foi identificado pela última vez em Sidrolândia. O crime ocorreu na última sexta-feira (8), quando a polícia encontrou o corpo da mulher, no local, estavam policiais civis de Bela Vista e agentes da Polícia Nacional do Paraguai.

O local onde o corpo foi encontrado fica localizado às margens do Rio Apa, no lado brasileiro da fronteira. Os policiais encontraram também na casa do suspeito, uma cova aberta, mas que estava vazia. Em depoimento, o homem disse que o buraco seria para queimar lixo.

A vítima teria sido sequestrada antes de ser morta pelo indivíduo. Segundo a mãe da vítima, Rosa Selva Ferreira Bobadilla, ela disse que a filha recebeu várias ameaças do ex-companheiro e que ele tem uma arma de fogo.

No momento, as buscas pelo paradeiro do homem continuam.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.