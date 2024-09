Policia Civil recupera motocicleta furtada no Jardim Itamaracá

Após a denúncia do furto, a Polícia Civil iniciou a investigação e conseguiu encontrar a moto com o receptador

Uma motocicleta furtada na tarde de ontem (12), no Jardim Itamaracá foi recuperada horas após o furto, pela Policia Civil no Jardim Nhánhá, em Campo Grande. Os policiais também prenderam um homem por receptação.

Segundo informações, após a denúncia do furto, a Polícia Civil iniciou a investigação e conseguiu encontrar a moto com o receptador. Ao abordar o morador do imóvel, ele confessou ter vendido drogas para um homem que deu a motocicleta como garantia de pagamento.

A Policia prendeu o rapaz por crime de receptação e a motocicleta foi encaminhada ao pátio da DEFURV onde será devolvida ao proprietário.

