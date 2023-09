Polícia Civil procura por homem que agrediu a mulher na frente dos filhos

Adelino De Paula de Morais está sendo procurado pela polícia após agredir a esposa na frente dos filhos, em Sete Quedas, a 467 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, Adelino praticou os crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, na frente dos filhos, um casal de 5 anos de idade.

Caso encontre com Adelino, a Polícia Civil que segue o trabalho de investigações, informa os números para realização da denúncia, que é de absoluto sigilo: (67) 3479-1480 ou 190

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.