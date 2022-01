Polícia Civil prende um dos autores do sequestro na Escola Municipal de Corumbá

A Polícia Civil prendeu em flagrante um dos autores de um sequestro, na manhã de quinta-feira (6), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O caso aconteceu em uma escola municipal, na quarta-feira (5), mas as informações foram divulgadas nesta sexta-feira (7), pelo site da Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, três assaltantes entraram armados na escola e renderam dois servidores, uma mulher de 57 anos, que roubaram a bolsa e o carro, um Chevrolet Tracker. Em seguida, os autores vendaram e amarraram as vítimas e a levaram para um cativeiro.

Depois de um tempo, as vítimas foram liberadas próximo de uma ribanceira, em uma rodovia e foram socorridas por uma pessoa que as levou até a delegacia, para o registro da ocorrência.

Os policiais identificaram os autores, além do carro de apoio, que esteve próximo do local durante toda a ação. O suspeito confessou o crime e foi conduzido até a delegacia onde ficará à disposição da justiça. As investigações continuam para identificação e localização dos demais autores.