Polícia Civil prende suspeito de homicídio qualificado após ação conjunta de Três Lagoas e Ituruma

Na manhã da última terça-feira (22), uma ação conjunta entre os agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Três Lagoas, e da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Iturama, em Minas Gerais, culminou na prisão de um homem de 18 anos, suspeito de homicídio qualificado. A vítima, um amigo do suspeito, foi morta por um disparo de arma de fogo na cabeça, após um desentendimento entre ambos.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais apontaram para a autoria do jovem na morte do amigo. Após cometer o crime, o suspeito se refugiou na cidade de Três Lagoas, onde tinha familiares residindo. A partir das evidências coletadas durante a investigação, a Delegacia de Polícia Civil de Iturama solicitou a prisão preventiva do suspeito, a qual foi prontamente acatada pelo Poder Judiciário da Comarca.

Em resposta ao pedido de prisão, equipes das unidades policiais de Três Lagoas e Iturama se mobilizaram para efetuar a detenção do suspeito. As autoridades localizaram o indivíduo no endereço indicado e cumpriram a ordem judicial. O suspeito foi encaminhado à sede da SIG, onde o processo de prisão preventiva foi executado conforme os trâmites legais.

Para garantir a integridade da investigação e procedimentos subsequentes, o suspeito passou por um exame de corpo de delito. Posteriormente, ele foi encaminhado às celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento) de Três Lagoas, onde aguardará o processo de recâmbio, ou seja, o retorno para o Estado de Minas Gerais, onde o crime ocorreu.

Com informações da DEPAC