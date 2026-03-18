Polícia Civil prende homem em flagrante por posse irregular de arma de fogo em Aquidauana

A DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana prendeu, em flagrante, um homem, de 37 anos, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário, no município de Aquidauana, em virtude de registro de ocorrência de violência doméstica anterior.

Durante as diligências, realizadas em um estabelecimento comercial pertencente ao investigado, a equipe policial localizou e apreendeu um revólver calibre .22, acompanhado de munições, constatando-se que o armamento estava em situação irregular, sem registro ou autorização legal.

No momento da abordagem, o investigado colaborou com a ação policial, franqueando a entrada da equipe e informando a existência da arma no local, alegando que o objeto seria antigo e que o mantinha para proteção do comércio.

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao autor, que foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauana para a adoção das providências legais, permanecendo à disposição da Justiça.