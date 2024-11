Foi preso ontem (18), em Fátima do Sul, um homem, de 42 anos, acusado de assassinar a facadas Secílio Gonçalves Almeida. O crime ocorreu em 2013 no município de Caarapó.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem tinha um mandado de prisão em aberto e após equipe do SIG (Seção de Investigações Gerais) iniciar investigações, descobriram que ele estava residindo em Fátima do Sul e realizaram a prisão do homem.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram