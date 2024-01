Polícia Civil prende foragido por crimes patrimoniais na Vila Nhanhá

Na última terça-feira, (26), uma operação da Polícia Civil, realizada pela Delegacia Especializada na Repressão de Roubos e Furtos (DERF), resultou na prisão de um indivíduo condenado pela justiça por uma série de crimes patrimoniais. O incidente ocorreu na Vila Nhanhá, bairro localizado na capital .

O detido, que estava foragido da justiça e possuía um mandado de prisão em aberto, foi encontrado na posse de armas brancas e fios de cobre furtados. Segundo informações apuradas pelas autoridades, os fios de cobre seriam utilizados em troca de entorpecentes, destacando a conexão desse indivíduo com atividades criminosas em diferentes esferas.

A ação policial foi meticulosamente planejada e executada, culminando na captura bem-sucedida do indivíduo em questão. Após sua prisão, ele foi imediatamente encaminhado ao sistema prisional, onde deverá cumprir a pena determinada pela justiça.

A operação da Polícia Civil na Vila Nhanhá reafirma o compromisso das autoridades em combater a criminalidade e garantir a segurança da comunidade local. A apreensão de armas brancas e fios de cobre furtados também destaca a importância da vigilância constante contra crimes patrimoniais e a relevância do trabalho policial na preservação da ordem pública.

As investigações continuam em andamento para identificar possíveis cúmplices ou conexões do indivíduo com outras atividades criminosas na região.

Com informações da Depac