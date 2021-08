Polícia Civil prende em flagrante suspeito de roubar igreja

O ladrão tinha outros três mandados de prisão em aberto

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 32 anos, suspeito de invadir e furtar a igreja católica ASFA (Associação Católica Sagrada Família), em Campo Grande. Durante a prisão, o autor tentou ferir os policiais com um espeto e com uma faca, mas foi reprimido com um tiro na perna.

Segundo informações, o ladrão estava escondido sobre o telhado de uma residência, onde foi localizado pelas autoridades. Na sequência, ele foi autuado em flagrante pelo crime cometido contra o policial civil, oportunidade em que foram cumpridos três mandados de prisão, além do furto da igreja.

Vários objetos furtados foram recuperados e devolvidos para a igreja.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)