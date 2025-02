Polícia Civil prende dois foragidos durante operação no Anhanduizinho, na Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), intensificou as ações na região do Anhanduizinho, em Campo Grande, e prendeu dois foragidos da justiça. A operação teve como foco combater crimes patrimoniais, como furtos e roubos, nos bairros Alves Pereira, Jardim Monumento e Colibri.

Na última quarta-feira (5), os investigadores localizaram e prenderam um homem de 43 anos no bairro Jardim Monumento. Ele era procurado pela justiça da Bahia por estupro qualificado e estava foragido desde 2023. Após a captura, ele foi encaminhado à sede da DERF para os procedimentos legais antes de ser transferido ao sistema prisional.

Já na manhã desta quinta-feira (6), a equipe da DERF prendeu outro homem, de 30 anos, condenado por tráfico de drogas. Ele também é suspeito de receptar bens furtados ou roubados de casas e comércios da região.

As operações da Polícia Civil buscam intensificar a repressão a furtos e roubos, além de identificar receptadores que financiam a criminalidade ao adquirir produtos ilícitos.

