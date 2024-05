Polícia Civil prende autor de latrocínio contra agente da UNEI em Campo Grande

A Polícia Civil, em operação conjunta da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e a Delegacia de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), cumpriu o Mandado de Prisão em desfavor de um jovem de 18 anos, autor do bárbaro crime de latrocínio que vitimou Reginaldo Souza Gomes, servidor público da UNEI (Unidade Educacional de Internação) de Corumbá.

A prisão ocorreu na segunda-feira (13), enquanto o autor transitava no centro de Campo Grande, dado que em levantamentos de inteligência demonstravam que, para se esconder da justiça, o autor fugiu para a Capital do Estado com auxílio de terceiros. Desde a semana passada, as equipes de investigação de Corumbá e do GARRAS seguiam os rastros do autor.

SOBRE O FATO

O corpo da vítima foi encontrado em sua residência no dia 03 de maio e após levantamento policial, foi constatado que houve a subtração de pertences como a motocicleta, televisores e cartões bancários da vítima fatal. Com o andar das investigações, no sábado (04), a motocicleta subtraída durante a prática do crime, foi localizada abandonada na região do Porto Geral de Corumbá.

A moto da vítima fatal foi vista por testemunhas sendo conduzida pelo autor, porém, como o autor não possuía emprego, nem renda, o fato dele se apresentar como proprietário do veículo levantou diversas suspeitas.

A Equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá também recuperou uma das televisões subtraídas quando da morte do servidor, tal aparelho televisor estava com a pessoa de T.E.G.S. que, após ser preso em flagrante por receptação, assumiu que comprara o eletrodoméstico do jovem, após ele dizer que ceifou a vida da vítima.

Assim, durante investigações incessantes, foi possível prender o autor do crime, que estava se escondendo contando com o apoio de indivíduo que segue sendo investigado pela prática, em tese, do crime de Favorecimento Pessoal (art. 348 do Código Penal).

