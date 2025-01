Polícia Civil inaugura Sala Lilás em Itaquiraí

Na tarde de ontem (24), a Polícia Civil inaugurou a Sala Lilás da Delegacia de Itaquiraí, local onde é realizado o acolhimento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e de gênero.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais e estaduais, incluindo o Delegado-Geral da Polícia Civil – Lupérsio Degerone Lucio, Secretário Executivo de Segurança Pública – Coronel Wagner Ferreira e o diretor do Departamento de Polícia do Interior – delegado Jairo Mendes.

Estavam presentes na cerimônia o prefeito de Itaquiraí – Thalles Henrique Tomazelli , a vereadora Ariadne Gheller, representando a Câmara Municipal, a Secretária Municipal de Assistência Social – Flávia Rufino, além do delegado regional de Naviraí – Edson Ubeda, delegado titular da Delegacia de Itaquiraí – Eduardo Lucena, delegados das demais unidades policiais da região e representantes do Poder Judiciário, OAB e da Polícia Militar.

Com informações da Polícia Civil.