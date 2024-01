 Polícia Civil identifica e captura criminoso responsável por roubo em UPA e furto em residência

Na última quarta-feira (10), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF), obteve êxito na identificação, localização e captura de A.P.S.L., de 23 anos. O indivíduo era apontado como responsável por um roubo ocorrido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 8 de janeiro e um furto a uma residência no dia 9 de janeiro, ambos em Campo Grande-MS.

No incidente ocorrido na UPA do bairro Coophavilla II, o criminoso, que estava internado devido a uma lesão causada por uma briga, aproveitou o momento em que recebia atendimento médico para subtrair o celular de uma senhora de 59 anos. A vítima, que acompanhava um parente na maca ao lado, foi ameaçada pelo autor durante a ação.

No dia seguinte, uma vítima registrou um boletim de ocorrência informando o furto de sua residência. O criminoso pulou o muro e arrombou a porta dos fundos, levando uma TV Samsung de 55 polegadas, um vídeo game pequeno e R$ 15,00, totalizando um prejuízo estimado em R$ 2.924,00. Imagens das câmeras de segurança fornecidas pela vítima contribuíram para a identificação do suspeito.

Os investigadores, ao analisarem as imagens, prontamente reconheceram o criminoso, que já estava sendo procurado em relação ao roubo na UPA. Localizado em via pública, A.P.S.L. confessou os crimes, admitindo ter vendido os objetos furtados por R$ 200,00 a um indivíduo em um carro branco, utilizando o dinheiro para adquirir comida e drogas.

Durante a abordagem, os policiais notaram que o suspeito apresentava lesões na cabeça, na face e no braço. Alegou ter sido agredido por populares por volta das 9h da manhã do mesmo dia, acusando-o de práticas criminosas na região dos bairros Aero Rancho e Centenário. Encaminhado ao posto de saúde, A.P.S.L. recebeu os cuidados médicos necessários.

É importante ressaltar que A.P.S.L. possui um extenso histórico criminal, contabilizando 17 registros policiais, incluindo diversas passagens por crimes patrimoniais. O indivíduo agora enfrentará a justiça para responder pelos atos cometidos, reforçando a atuação incisiva da Polícia Civil na repressão a delitos na região.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: